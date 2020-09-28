DSÖ'den 'koronavirüs testi' açıklaması
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 120 milyon koronavirüs hızlı tanı testinin 6 aylık bir süre içerisinde düşük ve orta gelirli ülkelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
|28 Eylül 2020 21:58
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 120 milyon koronavirüs hızlı tanı testinin 6 aylık bir süre içerisinde düşük ve orta gelirli ülkelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.
Ghebreyesus, 15 dakika içerisinde güvenilir sonuçlar veren testlerin yoksul ülkeler için birim başına en fazla 5 dolar olacağını belirtti.
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