Ermenistan'dan erkeklerin ülkeden ayrılmalarına kısıtlama

Sputnik Ermenistan'ın Sivil Havacılık Komitesine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde,

"Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir"

ifadelerine yer verildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede dün sabah erken saatlerde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan'ın 'hava ve füze saldırılarına' karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.