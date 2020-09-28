Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.
|28 Eylül 2020 22:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), biri kadın iki PKK'lı teröristin Mardin'de teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sayesinde terör örgütü PKK militanlarının teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Biri erkek biri kadın olmak üzere 2 PKK'lı terörist daha Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakolumuza gelerek teslim oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
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