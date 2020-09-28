Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı
MSB: "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı."
|28 Eylül 2020 23:00
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."
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