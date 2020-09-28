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YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin açılması konusunda, "Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" açıklamasını yaptı.
 28 Eylül 2020 23:06
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YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin açılması konusunda, "Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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