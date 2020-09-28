1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti

Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti.
 28 Eylül 2020 23:23
+Aa- Yazdır
Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti

Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti.

Yaklaşık 2 aydır lösemi tedavisi gören ve durumu cuma günü ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kanık, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kanık yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kanık'ın cenazesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Fethiye Mezarlığı'na defnedilecek.

- Mahmut Kanık

Kırşehir'de 1951'de dünyaya gelen Mahmut Kanık, dil ve edebiyat üzerine eğitim aldıktan sonra liselerde yabancı dil öğretmenliği yaptı. Çeşitli yüksek okullarda ve fakültelerde İslami Türk Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Semantik ve yabancı dil dersleri okutan Kanık. Fransızca, İngilizce ve Arapça'dan çeviriler yaptı.

Kanık'ın, "Diriliş", "Yedi İklim", "Hece", "Bürde", "İpek Dili", "Kitap Dergisi"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dergide yazıları yayımlandı.

Yazdığı ve tercüme ettiği bazı eserleri:

"Güvercin Gerdanlığı", "Sevgiye ve Sevenlere Dair", "İlahi Aşk", "Nurlar Risalesi - İttihadü'l Kevni Risalesi", "Fena Risalesi - Arzuların Tercümanı", "Marifet ve Hikmet", "Harflerin İlmi", "Hakikat ve Tefekkür", "Allah'ın Resulü Hz. Muhammed", "Kur'an'ı Kerim Tarihi", "Hızlandırılmış Arapça","Dört İklimden Esintiler"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
28 Eylül 2020 23:31		 Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
28 Eylül 2020 22:39
Prof. Dr. Tufan Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım
28 Eylül 2020 22:05		 Mardin'e şehit ateşi düştü
28 Eylül 2020 21:37
Otizmli piyanist, yetenek sınavını geçerek üniversiteli oldu
28 Eylül 2020 20:58		 Kovid-19'dan en çok 65 yaş üstü erişkinler etkilendi
28 Eylül 2020 20:50
'Kimse bu hastalığın hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
28 Eylül 2020 20:03		 Kovid-19 diken proteini, hücreleri istila için en az 10 şekle bürünüyor
28 Eylül 2020 19:43
Kayseri'de 3 öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 19:12		 Koronavirüse yakalanan emekli imam hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 19:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:07 - DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek00:06 - 29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor00:00 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu23:40 - Tokat'taki havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı23:31 - Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
23:28 - Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı23:23 - Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti23:20 - Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!23:12 - Döviz kurları neden yükselmeye devam ediyor?23:09 - Ali Babacan'dan HDP'ye telefon23:06 - YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok
23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:39 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
22:15 - Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu
29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öykünme 1
Hayat dersi 4
dilemma 1
Çeç 2
28.09.2020 euro kuru 3
75 tl'lik cezaya 850 tl istenmesi 1
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 5
adalet bakanlığı 2
Yeşil 2
Çapakçur 1
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akkuş Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası İşçi Alacak
İstanbul Kartal SYDV Personel Alım İlanı
Nairobi Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
İmralı Belediyesi sözleşmeli 2 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam