Mülga 375/ek 18. madde, mahalli idarelerde uygulanır mı?

Soru: 2013 Ağustos ayından itibaren görev yaptığım .... il özel idaresi genel sekreter yardımcısı kadrosun dan 20.10.2019 tarihinde hiç bir hukuki gerekçe yokken alınarak bir alt görev olan müdür kadrosuna atandım ve halen bu kadrodan maaş almaktayım. Görevden alındığım genel sekreter yardımcısı kadrosundan 02.10.2019 tarihi itibari ile 24 ay (375 sayılı KHK nın ek 18 inci madde gereği) maaş almam gerektiğini düşünmekteyim. Konu ile ilgili açıklamada bulunursanız müteşkkir olurum.

Cevap: Kamuda yönetici olarak görev yapanların görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi 703 sayılı KHK'nin 177. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı KHK'nin geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle; 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yönetici kadrolarında bulunanların görevden alınması veya görev sürelerinin dolması halinde mülga ek 18. madde hükmünden yararlanması sağlanmıştır.

Mevcut durumda 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra atanan yöneticilerden görevden alınanlar veya görev süresi sona erenlerin atanacakları kadro ve mali hakları konusundaki düzenlemelere ise 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer verilmiştir.

375 sayılı KHK'nin mülga ek 18. maddesi; 4857 sayılı İş Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi çalışanlar hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanunlarına bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve TMSF'de görev yapan yöneticileri kapsamaktaydı. Maddenin yazım şekli ve 3046 sayılı Kanunun 8 Temmuz 2018 ve öncesinde yürürlükte bulunan hükümleri dikkate alındığında, bağlı ve ilgili kuruluşların Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşları olduğu; ASKİ, İSKİ gibi mahalli idare bağlı kuruluşlarını kapsamadığı anlaşılmaktadır.

Kapsamla ilgili bir sorun olmasa 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ek gösterge ve diğer mali haklar bakımından bakanlık daire başkanına denk tutulan il özel idaresi genel sekreter yardımcıları ek 18. madde hükmünden yararlanacakken, madde hükmü mahalli idereleri kapsamadığı için bu görevlerinden alınmaları halinde haklarında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bu durumda uygulanacak genel hüküm ise 657 sayılı Kanunun 76. maddesi olup, görevden alınan il özel idaresi genel sekreter yardımcısı görev ve unvan eşitliği gözetilmeksizin eşit dereceli bir kadroya atanabilecektir.

Sonuç olarak il özel idaresi genel sekreter yardımcısı görevinden alınanların görev yaptıkları kurum itibarıyla 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi kapsamına girmemeleri sebebiyle bu madde hükmünden yararlanamayacaklarını ve atandığı müdür kadrosunun mali ve sosyal haklarından yararlandırılması gerektiğin değerlendirmekteyiz.