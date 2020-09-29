Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu

BAKAN SELÇUK: OKULLARIN AÇILMAMASI UZUN VADEDE TAHRİBATA YOL AÇABİLİR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir dedi.