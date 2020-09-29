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Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da filyasyon ekibine yapılan saldırı ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.
 29 Eylül 2020 03:23
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Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Bakan Koca açıklamasında, "Batman'da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız" dedi.

Batman'da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız.
DHA
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