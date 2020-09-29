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İstanbul için sınav zamanı

Salgının başında vakaların yüzde 60'tan fazlası İstanbul'dan çıkmıştı. Düşen yayılım hızının, memleketlerinden dönenlerin ekim başında yoğunlaşmasıyla yeniden artışa geçmesinden endişe ediliyor
 29 Eylül 2020 06:35
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İstanbul için sınav zamanı

Kademeli mesai, kamu kurumlarına girişte HES kodu şartı, vaka takibinin sıkılaştırılıp denetimlerin artırılması ile koronavirüs vakalarındaki artış hızı düşerken özellikle İstanbul konusunda ekim ayının ilk 10 gününün çok önemli olduğu ifade ediliyor.

Salgının başında Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 60'tan fazlasının çıktığı İstanbul'da, memleketlerine gidenlerin dönüşlerinin ekim ayı başı itibarıyla yoğunlaşacağı, bu sebeple vaka sayısında ilk iki hafta artış yaşanması bekleniyor. Ancak, alınan tedbirlerle bu artışın 'kontrollü' olmasını bekleyen uzmanlar, "İstanbul'da şu anda merdiven misali bir artış söz konusu, yani aşama aşama artıyor. Artış kontrollü gidiyor.

Ekim ayının ilk 10 günü de böyle devam ederse, sıkıntı çıkmaz. Aksi halde memleketten dönüşlerle birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki illerde yeniden yayılma başlar" değerlendirmesini yaptı.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 10

Dünya salgın tarihine bakıldığında en uzun süreli salgının iki yıl sürdüğünü hatırlatan uzmanlar "Bu tür salgınlar 1,5-2 yılda bitiyor. Ama aşı veya ilaç bulunursa bu süre daha da kısalıyor. Önümüzdeki 3-4 aylık süreyi çok iyi yönetip kurallara uyulursa, yayılması düşer. Yaz aylarına doğru bağışıklık oranı artar. Yapılan tahminler İstanbul'daki bağışıklık oranın yüzde 25'e ulaştığı yönünde. Mayıs ayında yapılan araştırmada Türkiye'deki toplum bağışıklığı yüzde 1'ler civarındaydı. Türkiye genelinde bu oranın şu anda yüzde 8-10 civarında olduğu düşünülüyor. Eğer yaza kadar bağışıklık oranı Türkiye genelinde yüzde 50'ye ulaşırsa, koronavirüs salgın olmaktan çıkar" görüşünü dile getiriyor.

KADEMELİ MESAİ BAŞLADI

İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun kararıyla İstanbul'da kamu kurumları ve belediyelerde kademeli mesai uygulaması başladı. Uygulamayla toplu taşımada sabah ve akşam pik saatlerinde görülen yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken geçen hafta 09.30'da dersbaşı yapan okullarda da dün itibarıyla 09.00'da derse başlandı.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
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