SiHA'lar 3. sınavı geçti

Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araca (SİHA) teknolojisi üçüncü başarılı sınavını Dağlık Karabağ'da verdi.

Daha önce İdlib'de Suriye hava savunma sistemleri ve mevzilerini yok eden SİHA'lar, Libya'da da darbeci Hafter güçlerini püskürtmüştü. Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'lar da saldırgan Ermeni savunma sistemlerini tek tek vurdu. Türk İHA ve SİHA'ları emekleme aşamasını terör ile mücadele operasyonlarında tamamladı. Sıcak çatışma sahnesine ise ile olarak Suriye'de çıktı. Suriye hasa sahasının kapalı olması nedeni ile İdlib'de jetler yerine SİHA ve İHA'lar görev yaptı. Türk SİHA'ları rejime büyük kayıplar verdirdi.

SİHA'ların başarısının tesadüf olamadığı ise Libya'da ispatlandı. Türkiye ile Libya hükümeti arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşması kapsamında bölgeye gönderilen SİHA'lar darbeci Hafter güçlerine büyük kayıplar verdirdi. Libya'daki gidişatı değiştiren ve ibreyi BM'nin tanıdığı meşru hükümet lehine değiştiren SİHA'ların operasyonları sayesinde Hafter güçlerinin saldırıları boşa çıkartıldı.

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2'nin başarısının bir kez daha kanıtlandığı yer ise kardeş Azerbaycan oldu. Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Azerbaycan, Türkiye'den aldığı SİHA'lar ile Ermeni savunma sistemlerini başarıyla vurdu. SİHA'lar sayesinde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan güçleri Ermenilere büyük kayıplar verdirdi.

Fazlı Şahan