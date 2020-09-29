1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir

MGM: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
 29 Eylül 2020 07:05
+Aa- Yazdır
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çarpıcı korona çalışması... Ankara'da yüzde 30 düşüş
29 Eylül 2020 07:57		 Mini mini birler maskeden mustarip
29 Eylül 2020 07:29
Çakma ürün fenomenleri
29 Eylül 2020 07:18		 İstanbul için sınav zamanı
29 Eylül 2020 06:35
Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
28 Eylül 2020 23:31		 Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti
28 Eylül 2020 23:23
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
28 Eylül 2020 22:39		 Prof. Dr. Tufan Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım
28 Eylül 2020 22:05
Mardin'e şehit ateşi düştü
28 Eylül 2020 21:37		 Otizmli piyanist, yetenek sınavını geçerek üniversiteli oldu
28 Eylül 2020 20:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:05 - Ceren Damar sözleri tepki çeken avukat disipline07:57 - Çarpıcı korona çalışması... Ankara'da yüzde 30 düşüş07:41 - Abonelikte iptal çilesi bitecek07:29 - Mini mini birler maskeden mustarip07:18 - Çakma ürün fenomenleri07:05 - Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
06:55 - PKK'yı cepheye sürdüler06:47 - SiHA'lar 3. sınavı geçti06:35 - İstanbul için sınav zamanı06:20 - Madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü03:26 - Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik03:23 - Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız
01:47 - 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor01:45 - Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu00:07 - DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek00:06 - 29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
00:00 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Abonelikte iptal çilesi bitecek
İstanbul için sınav zamanı
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu
PKK'yı cepheye sürdüler
SiHA'lar 3. sınavı geçti
Mini mini birler maskeden mustarip
Çakma ürün fenomenleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda çiçek yetiştirmek 4
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
gazoz kapağı biriktiren çocuk 2
Caligula 1
28.09.2020 ece üner'in kardashian'a verdiği ayar 1
gor 1
Hayat dersi 4
Ekonomi 1
Ağlayan bebeğe bunlar senin daha iyi günlerin demek 4
Disosiyatif bozukluk 3
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam