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Mini mini birler maskeden mustarip

İlkokul birinci sınıflar için yüz yüze eğitimin ilk haftası geride kaldı. Minikler okula alışsa da maske takmaya alışamadı. Uzmanlar maske, temizlik ve mesafe konularının çocuklara aileleri tarafından çizimlerle anlatılması tavsiyesinde bulundu
 29 Eylül 2020 07:29
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Mini mini birler maskeden mustarip

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre; Atlas bu yıl binlerce yaşıtı gibi birinci sınıfa başladı. Okulu çok sevse de annesinin aldığı rengarenk maskelerle arası pek iyi değil. Terlediğini söyleyip maske takmak istemiyor. Siperliği ise ilk andan itibaren çıkarıyor. Annesi Tuğçe Yüksel'in öğretmeninden öğrendiğine göre Atlas'ın maskesi sınıftayken hep masanın üzerinde, elleri de ağzında. Aslında tüm velilerin sorunu aynı. Tuğçe Yüksel ilk hafta deneyimlerini şöyle anlattı:

ANLATIYORUZ AMA YAPMIYOR

"Virüs olduğunu, bu virüsün hastalığa neden olduğunu söyledik. Ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini söyledik. Çantasına da kolonya ve dezenfektan koyduk. Renkli, kendi seçtiği maskeleri aldık, çantasına yedeklerini de koyuyorum. Arada maskesini değiştirmesini söylüyorum ama döndüğünde bakıyorum hiçbirini ellememiş. Okuma yazma konusunda bizim de endişelerimiz var tabii. Canlı dersle bu yaş grubu için öğrenme zor. Öğretmenin kalem tutmayı, nasıl yazılacağını göstermesi canlı dersle çok zor. Okulda bunun için haftada üç günün yeterli olacağını düşünüyorum. Çok ağır dersler görmüyorlar. Sabahçı öğlenci gruplar, daha az öğrenci olacak şekilde okula gidebilirler."

OKUL GÜZEL, MASKE DEĞİL

Atlas okula başladığı için çok mutlu. Maskeyi ise sevmiyor. Okulda olanları şöyle anlatıyor: "Maske takmak zor oluyor benim için. Terliyorum otururken. Teneffüste koşarken de rahatsız ediyor. Teneffüslerde oynuyoruz arkadaşlarımla ama sarılmıyoruz. Mesafemizi koruyoruz. Derslerde de mesafeyi koruyoruz. Herkes sırasında oturuyor. Tek tek oturuyoruz sıralarda. Okula gitmek güzel. Uzaktan eğitim güzel değil. Öğretmenimi sevdim. Daha çok gün okula gitmek isterim."

ÇİZİMLERLE ANLATILABİLİR

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'a göre, maske ve hijyen kurallarını Atlas ve yaşıtlarına anlatmanın en iyi yolu çizim ve canlandırmalar. Çocukların büyüklerden daha dikkatli olduğunu belirten Eyüp Sabri Ercan şu tavsiyelerde bulundu: "Bunun bir kural olduğunu bildiklerinde çok daha düzenli uyguluyorlar ama takmak istemeyen çocuklara da en güzeli şekille anlatmak. Bir canlandırmayla da anlatılabilir. Maskesi olmayan bir öğrencinin sınıfa giremeyeceği, bunun delinebilir değil kesin bir kural olduğu belirtilirse o zaman buna uymada sorun olmayacaktır. Maskesini çıkarma gibi durumlarda ödül-ceza sistemi, artı eksi alma sistemi gibi şeylerle desteklenebilir. "
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