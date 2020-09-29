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Abonelikte iptal çilesi bitecek

Telefon, internet ve benzeri sözleşmelerin iptali aşamasında, 'İptal talebinizi faks çekin' şeklinde çıkartılan zorlukların önüne geçilecek. Abonelik iptalleri bundan sonra e-Devlet üzerinden yapılabilecek
 29 Eylül 2020 07:41
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Abonelikte iptal çilesi bitecek

Milyonlarca vatandaşın, internet, telefon, sabit hat gibi abonelik sözleşmelerinin iptali konusunda yaşadığı çile sona eriyor. Vatandaşlar, "abonelik sözleşmesinin ancak işletmecinin faks numarısına imzalı olarak gönderilmesi" uygulamasını TBMM'ye şikayet etti.

TBMM, konuyu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTİK) iletti. BTİK, Meclis'e gönderdiği yazıda, kurum olarak fesih taleplerinin her şartta alınabilmesi için yürütülen çalışmanın tamamlanması ile abonelik iptallerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul'dan M.S. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak internet, telefon, sabit hat ve benzeri abonelik sözleşmelerini aylarca sona erdiremediği şikayetinde bulundu. Fesih talebinin işletmecinin faks numarasına imzalı olarak gönderilmesi zorunluluğundan dert yanan M.S., salgın nedeniyle faks cihazına ulaşma imkanının zorlaştığını ifade ederek, artık gelişen teknoloji doğrultusunda alternatif yöntemler kullanılmasını talep etti. Vatandaşlardan gelen benzer şikayetlerin yoğunluğunu dikkate alan komisyon, BTİK ile temasa geçti ve şikayetlerin çözümünü istedi. BTİK'in Meclis'e gönderdiği cevabi yazıda ise abonelik iptali çilesi çeken milyonlarca vatandaşa müjde verildi. BTİK yazısında şunlar kaydedildi:

Fesih e-Devlet'ten

"28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin, 'fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları' başlıklı 23'üncü maddesinin, 'Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini; a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak, b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek, c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak, ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi kontrol edilerek fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır' şeklindeki birinci fıkrasında, fesih başvuru yöntemleri sayılmış olup, kurumumuz bunların dışında da yöntem belirleme yetkisine haizdir. Bu kapsamda teknolojik imkanlardan da faydalanarak tüketicilere daha kolay ve hızlı bir şekilde fesih başvurusu yapabilme imkanının sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların tamamlanması ile fesih başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi mümkün olacaktır."

Cezaevinde internet aboneliği

Isparta Cezaevi'nde mahkum olan Y.S. ise, TBMM'ye başvurarak, cezaevinde hükümlü olmasına rağmen adına bilgisi dışında birçok telekomünikasyon abonelikleri açıldığından şikayetçi oldu. BTİK ise TBMM'nin ilettiği bu şikayet üzerine ilgili işletmeci şirketi uyardı. Şirket, BTİK'e verdiği yanıtta, yapılan incelemeler sonucunda Y.S.'ye ait olmayan aboneliklerin sonlandırıldığını bildirdi.
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