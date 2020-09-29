1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren Damar sözleri tepki çeken avukat disipline

Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak'ın davaya ilişkin bazı beyanları nedeniyle hakkında 'disiplin kovuşturması açılmasına' karar verdi
 29 Eylül 2020 08:05
+Aa- Yazdır
Ceren Damar sözleri tepki çeken avukat disipline

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da canice öldürülmüştü. Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Damar Ailesi'nin avukatlığını üstlenen Doğan Erkan, Kocaeli Baro Başkanlığı, Bıçak hakkında disiplin soruşturması açılması için şikayette bulundu. Şikayet, Ankara Barosu'nun Bıçak hakkında resen açtığı soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bıçak'tan savunma istedi.

MAKALE GÖNDERDİ

Bıçak da "tarafına gönderilen Twitter paylaşımları avukatlık disiplin mevzuatını hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunun bildirilmemesinin hukuka uygun olmadığı bu yüzden savunma hakkının kullanmasının mümkün olmadığı yönünde" dilekçe verdi. Avukat Bıçak, sunduğu dilekçenin ekinde 1998 yılında bir dergide yayımladığı anlaşılan 'Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu' başlıklı makalesinin bir örneğini de sundu.

ÜN KAZANMA AMAÇLI

Disiplin Kurulu, yaptığı incelemenin ardından Bıçak hakkında "disiplin kovuşturması açılmasına" karar verdi. Oybirliği ile verilen kararda şöyle denildi:

"Anılan paylaşımların, şikayet edilen avukatın yaptığı işi ön plana çıkarma, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı olduğu, bunun yanında avukatlık mesleğinin itibarını koruma, kamunun mesleğe inancını ve güvenini sağlama, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınma, iddia ve savunmanın hukuki yönüyle ilgili olma gereklerine de uygun düşmediği; dolasıyla şikayet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Şikayet edilen avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmesi gerekmiştir."

MAHKEME GİBİ ÇALIŞIYOR

Disiplin mahkemesi gibi çalışan Disiplin Kurulu Başkanlığı önümüzdeki günlerde, duruşma açarak, avukat Bıçak'ın savunmasını ve Damar ailesinin avukatlarının şikayetlerini dinleyecek. Disiplin Kurulu yapacağı incelemenin ardından Bıçak hakkında kararını verecek. Disiplin kurulu Bıçak'ı suçlu bulması halinde hakkında uyarma, kınama, meslekten çıkarma gibi cezalara hükmedebilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona savaşçıları anlattı: Size bakan gözler, 'beni hayatta tut' diyor
28 Eylül 2020 11:50		 Fedakarlığın fotoğrafı!
28 Eylül 2020 11:30
'Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz'
28 Eylül 2020 11:13		 Virüsle mücadelenin kahramanları aşı'da da ön cephede
28 Eylül 2020 08:42
'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri göreve başladı
27 Eylül 2020 18:08		 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'
27 Eylül 2020 12:13
'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'
27 Eylül 2020 11:23		 Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı
26 Eylül 2020 23:49
Kestane toplamaya giden polis memuru uçurumdan düştü
26 Eylül 2020 22:10		 Darp edilen sağlık çalışanı: Şu an sol gözüm görmüyor
26 Eylül 2020 16:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı10:05 - Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!10:03 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı09:56 - Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı09:54 - Ece Üner'in Kim Kardashian'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu
09:53 - Koronavirüsü iki kez yenen doktor: Hastalığı geçirdim diye rehavete kapılmayın!09:50 - Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı09:48 - Ankara'da FETÖ'ye bylock operasyonu: 15 gözaltı09:44 - Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak09:37 - 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı09:35 - Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
09:26 - Kreşte boğazına hamur kaçan Mukaddes'in ailesinden adli tıp raporuna itiraz09:20 - Gram altın güne hareketli başladı09:18 - Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu09:17 - Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor09:10 - Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
08:56 - Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
SiHA'lar 3. sınavı geçti
TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak
PKK'yı cepheye sürdüler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
patat 2
deneyap 2
bulursak dağıtırız bulamazsak şükrederiz 2
Wuhan 3
poğaça 5
topunuz gelin 4
youtuber 2
tansiyon düşmesi 2
adalet bakanlığı 2
öreke 1
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam