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Burun spreyi korona virüsün yayılmasını engelliyor!

Yakın Doğu Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüs(COVID-19) ile mücadelede, virüsün yayılmasının önlenmesini koruma amacıyla üretilen 'Burun Spreyi', Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020'de 'Kovid-19 ile Mücadelede En İyi Ürün' ödülünü aldı
 29 Eylül 2020 08:23
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Burun spreyi korona virüsün yayılmasını engelliyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsanlığa fayda sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve İtalyan MAGI Group ortaklığında başlatılan COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2'nin insana ait hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getireceği belirtilen ve son aşamasına gelinen koruyucu 'Burun Spreyi' projesi, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi 2020 ödül töreninde 'Kovid-19 ile Mücadelede En İyi Ürün' ödülüne layık görüldü.

"GURURLUYUZ"

2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve pandemi nedeniyle bu yıl 300 katılımcısı ile hibrit olarak Prag'da gerçekleşen kongrede, ödülü proje ortaklarından İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli aldı.

Ödül takdimi sırasında bir konuşma yapan Dr. Bertelli, tüm proje ortakları adına ödülü aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyleyerek, "Biyoteknolojinin çeşitli önemli disiplinlerine, dünya çapında sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalarına odaklanan böylesi bir kongrede, partnerimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer partnerlerimiz ile yürüttüğümüz COVID-19'a karşı koruyucu burun spreyi projesinin ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Tüm proje partnerlerimiz adına böylesi bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

PROF. DR. GÜNSEL: PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de proje ortağı oldukları korucuyu burun spreyinin ödüle layık görülmesinin ülke ve üniversite adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Günsel, "Genetik, kök hücre, bitki ve hayvan biyoteknolojisi, nanobiyoteknoloji, biyoinformatik, doku mühendisliği, aşı geliştirme, çevre biyoteknolojisi gibi konularda bilimsel çalışmaların sunulduğu kongrede proje ortaklarımızla birlikte yer almaktan gurur duyuyoruz.

Kovid-19'a karşı başlattığımız koruyucu 'Burun Spreyi' projesinin uluslararası alanda ödüllendirilmesi koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan çalışmalarımızın doğruluğunun ve başarısının önemli bir göstergesidir. Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem bilimsel hem de akademik olarak insanlığa fayda sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA
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