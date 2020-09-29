1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!

Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Ermeni birlikler dağıldı, askerler mevzileri terk edip kaçıyor. Karabağ sınırına kontrol noktaları kuran Ermeni ordusuna, "kaçakları vurun" talimatı verildi
 29 Eylül 2020 08:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısı ile harekete geçen Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'daki ilerleyişini sürdürdü.

Harekatın ilk gününde Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köyleri ile bazı stratejik noktaları ele geçiren Azerbaycan ordusu, dün Terter bölgesi yakınlarındaki Taliş köyü etrafındaki stratejik tepeleri işgalci güçlerden temizledi. Ermeni Ordusu'nun düşman havadan saldırı taburu komutanı Yarbay Lernik Babayan, Taliş köyü istikametindeki çatışmalarda öldürüldü.

TANKLAR BİR BİR VURULUYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düşmana indirilen darbelerle ilgili bilanço yayınladı. Dün öğle saatleri itibariyle Azerbaycan Ordusu'nun 400 noktayı vurduğu açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov vurulan hedefler arasında Ermenistan Ordusu'na ait 24 tank/zırlı araç, 15 uçak savar-hava savunma sistemi, 8 topçu bataryası ve 3 mühimmat deposunun olduğunu bildirdi. Ayrıca 15 İHA düşürüldüğünü açıkladı. Ermeni Ordusu'nun 100'e yakın kaybı ve 550'ye yakın yaralısı olduğu ifade edildi. Yaralılara hizmet vermekte yetersiz kalan Ermeni hastanelerinin sivillere tamamen kapatıldığı yönünde istihbari bilgiler olduğu dile getirildi.

ERMENİLERDE BOZGUN HAVASI

Ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçıyor. Ermenistan Ordusu'nun bozgunu durdurmak için 'kaçanları vurun' talimatı verdiği ifade ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bilgileri doğruluyor. Bakanlık Sözcüsü Albay Vagif Dargahli "İstihbaratımıza göre Ermeni askeri komutanlığı işgal altındaki topraklarla Ermenistan arasındaki yollarda kontrol noktaları kurdu. Amaç, panik içinde Ermenistan'a kaçan askerlerini tutuklamak. Bazı karakollarda silah kullanıldığı, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi var" dedi.

TAHLİYE PLANI HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Karabağ'daki Ermenileri tahliye etmek için plan hazırlandığını ifade etti. Toganyan, "Bölgedeki durum tırmanmaya devam ederse, Ermenistan Dağlık Karabağ nüfusunun tahliyesi için koridorlar düzenleme olasılığını düşünüyor. Bu tür konular değerlendiriliyor" dedi.

İşgal bitene kadar harekat

Karabağ'da Ermenistan'ı püskürten Azerbaycan, alarm durumunu da bir üst seviyeye çıkardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kurulu'na havale etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de harekatın devam edeceği sinyalini verdi. Haciyev, "Azerbaycan, sivillerin güvenliği için operasyonlarını hala sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimiz büyük başarı gösterdi. Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı. Amacımız, Azerbaycan topraklarındaki nihai işgalden kurtulmasıdır. Ermenistan, diplomatik çözümden yana değil" dedi.

Ermenistan'ın paralı askerleri

Irak ve Suriye'den Karabağ'a taşınan PKK'lı teröristler de Azerbaycan Ordusu'na karşı Ermenistan saflarında çatışmaya başladı. İlk günkü çatışmalarda öldürülenler arasında PKK'lı teröristlerin de olduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, "Düşmanın kayıpları arasında Suriye ve Ortadoğu'nun çeşitli ülkelerinden çok sayıda paralı asker var. Ermenistan'da kayıtlı olmadıkları için düşman bu kayıpları kolayca gizliyor" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de ölenler arasında Suriye ve Lübnan'dan getirilen teröristler ile Ermeniler olduğunu söyledi. Gazetecilerin soruları üzerine de ölen teröristlerin Karabağ'a yerleştirilen PKK'lılar olduğunu ifade etti.

BM kararları uygulansın

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını vurguladı. Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, "Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir. Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır" ifadesinde bulundu.

Talha Menteş

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek
29 Eylül 2020 00:07		 Ermenistan'dan erkeklerin ülkeden ayrılmalarına kısıtlama
28 Eylül 2020 22:03
DSÖ'den 'koronavirüs testi' açıklaması
28 Eylül 2020 21:58		 ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
28 Eylül 2020 12:28
Uzmanlar, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ne dedi?
28 Eylül 2020 11:06		 Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
28 Eylül 2020 10:29
Seçim öncesi Trump'la ilgili yeni iddia: 10 yıl hiç vergi ödememiş
28 Eylül 2020 06:41		 'Sadece Azerbaycan değil Türkiye ile de savaşıyoruz'
28 Eylül 2020 00:32
Dünya genelinde kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
27 Eylül 2020 21:06		 Ermenistan: Çatışmalarda 16 asker hayatını kaybetti
27 Eylül 2020 20:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı10:05 - Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!10:03 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı09:56 - Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı09:54 - Ece Üner'in Kim Kardashian'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu
09:53 - Koronavirüsü iki kez yenen doktor: Hastalığı geçirdim diye rehavete kapılmayın!09:50 - Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı09:48 - Ankara'da FETÖ'ye bylock operasyonu: 15 gözaltı09:44 - Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak09:37 - 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı09:35 - Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
09:26 - Kreşte boğazına hamur kaçan Mukaddes'in ailesinden adli tıp raporuna itiraz09:20 - Gram altın güne hareketli başladı09:18 - Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu09:17 - Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor09:10 - Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
08:56 - Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
SiHA'lar 3. sınavı geçti
TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak
PKK'yı cepheye sürdüler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
semender 1
ansu fati 1
Stromboli 1
fahrettin koca 1
olanlar olmuş 2
poğaça 5
tansiyon düşmesi 2
öreke 1
corona virüs vaka sayısı 2
Ağlayan bebeğe bunlar senin daha iyi günlerin demek 4
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam