Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısı ile harekete geçen Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'daki ilerleyişini sürdürdü.

Harekatın ilk gününde Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köyleri ile bazı stratejik noktaları ele geçiren Azerbaycan ordusu, dün Terter bölgesi yakınlarındaki Taliş köyü etrafındaki stratejik tepeleri işgalci güçlerden temizledi. Ermeni Ordusu'nun düşman havadan saldırı taburu komutanı Yarbay Lernik Babayan, Taliş köyü istikametindeki çatışmalarda öldürüldü.

TANKLAR BİR BİR VURULUYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düşmana indirilen darbelerle ilgili bilanço yayınladı. Dün öğle saatleri itibariyle Azerbaycan Ordusu'nun 400 noktayı vurduğu açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov vurulan hedefler arasında Ermenistan Ordusu'na ait 24 tank/zırlı araç, 15 uçak savar-hava savunma sistemi, 8 topçu bataryası ve 3 mühimmat deposunun olduğunu bildirdi. Ayrıca 15 İHA düşürüldüğünü açıkladı. Ermeni Ordusu'nun 100'e yakın kaybı ve 550'ye yakın yaralısı olduğu ifade edildi. Yaralılara hizmet vermekte yetersiz kalan Ermeni hastanelerinin sivillere tamamen kapatıldığı yönünde istihbari bilgiler olduğu dile getirildi.

ERMENİLERDE BOZGUN HAVASI

Ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçıyor. Ermenistan Ordusu'nun bozgunu durdurmak için 'kaçanları vurun' talimatı verdiği ifade ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bilgileri doğruluyor. Bakanlık Sözcüsü Albay Vagif Dargahli "İstihbaratımıza göre Ermeni askeri komutanlığı işgal altındaki topraklarla Ermenistan arasındaki yollarda kontrol noktaları kurdu. Amaç, panik içinde Ermenistan'a kaçan askerlerini tutuklamak. Bazı karakollarda silah kullanıldığı, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi var" dedi.

TAHLİYE PLANI HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Karabağ'daki Ermenileri tahliye etmek için plan hazırlandığını ifade etti. Toganyan, "Bölgedeki durum tırmanmaya devam ederse, Ermenistan Dağlık Karabağ nüfusunun tahliyesi için koridorlar düzenleme olasılığını düşünüyor. Bu tür konular değerlendiriliyor" dedi.

İşgal bitene kadar harekat

Karabağ'da Ermenistan'ı püskürten Azerbaycan, alarm durumunu da bir üst seviyeye çıkardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kurulu'na havale etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de harekatın devam edeceği sinyalini verdi. Haciyev, "Azerbaycan, sivillerin güvenliği için operasyonlarını hala sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimiz büyük başarı gösterdi. Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı. Amacımız, Azerbaycan topraklarındaki nihai işgalden kurtulmasıdır. Ermenistan, diplomatik çözümden yana değil" dedi.

Ermenistan'ın paralı askerleri

Irak ve Suriye'den Karabağ'a taşınan PKK'lı teröristler de Azerbaycan Ordusu'na karşı Ermenistan saflarında çatışmaya başladı. İlk günkü çatışmalarda öldürülenler arasında PKK'lı teröristlerin de olduğu açıklandı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, "Düşmanın kayıpları arasında Suriye ve Ortadoğu'nun çeşitli ülkelerinden çok sayıda paralı asker var. Ermenistan'da kayıtlı olmadıkları için düşman bu kayıpları kolayca gizliyor" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de ölenler arasında Suriye ve Lübnan'dan getirilen teröristler ile Ermeniler olduğunu söyledi. Gazetecilerin soruları üzerine de ölen teröristlerin Karabağ'a yerleştirilen PKK'lılar olduğunu ifade etti.

BM kararları uygulansın

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını vurguladı. Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, "Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir. Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır" ifadesinde bulundu.

Talha Menteş