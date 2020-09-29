TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 29 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre,

1- Zorunlu yayın ifadesi öncelikli yayın olarak değiştirilmiştir.

2- Ekranda artık Kamu Spotu veya Öncelikli Yayın yazmayacaktır. Bunun yerine Kamu Spotu sarı renkle, öncelikli yayın ise turuncu renkle gösterilecektir. Sarı renk veya turuncu renkerl ekranın sağ veya sol üst köşesinde kullanılabilecektir.