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Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

Bakırköy'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Sokakta yürürken bir poşete sarılı yaklaşık 20 bin TL bulan İBB çalışanı Mehmet Rauf Yalçın, emaneti sahibine bir an önce teslim etmek istiyor
 29 Eylül 2020 08:56
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Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor

Bakırköy'de insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Sokakta yürürken bir poşete sarılı yaklaşık 20 bin TL bulan İBB çalışanı Mehmet Rauf Yalçın, emaneti sahibine bir an önce teslim etmek istiyor.

Daha önce bulduğu para ve önemli evrakları sahibine ulaştıran Mehmet Rauf Yalçın, Bakırköy'de önceki gün öğle saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada poşete sarılmış halde yaklaşık 20 bin TL buldu. 16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakımında çalışan Mehmet Rauf Yalçın, bulduğu parayı bir an önce sahibine ulaştırmak istiyor.

16 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını ve bu tür şeylerle karşılaştığını anlatan Mehmet Rauf Yalçın, "Öğle istirahatinde yemeğe giderken yolun ortasında bir miktar para buldum. Bir şeye sarılı olarak. İçerisini açıp baktığımda adres ya da herhangi bir iletişim olmadığı için kimseye güvenemedim. Ondan dolayı sizin vasıtanızla belki sahibi bulunur. Paranın sahibini bularak parayı sahibine teslim etmek istiyorum. Daha önce böyle çok şeyler buldum. İçerisini açıp baktığımda adresler oluyordu. Telefon numarasını bulup sahiplerine ulaştırdım. Bunda herhangi bir adres ya da iletişim olmadığı için kimseye söyleyemedim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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