Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
Kur, şu dakikalarda 7,84 - 7,85 bandında işlem görüyor
|29 Eylül 2020 09:10
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Pazartesi günü 7,83 lira seviyesini test eden dolar/TL, 29 Eylül 2020 sabahında 7,80 lira bandının üzerinde başladı.
Tarihi zirvesini yenileyen dolar kuru 7,85'i gördü. Kur, şu dakikalarda 7,84 - 7,85 bandında işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,16'da yer alıyor.
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