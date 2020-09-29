Gram altın güne hareketli başladı
Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 473,93 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 472,26 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.35 hareketle başladı
|29 Eylül 2020 09:20
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Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 473,93 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 473,81 lira olarak belirlendi.
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise779,50 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 770,50 lira olarak güne başladı.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.091,30 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.36 artışla başladı.
Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.102,50 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.072,60 lira oldu.
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