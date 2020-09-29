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Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Futbolculuk kariyerine noktayı koyan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenecek.
 29 Eylül 2020 09:18
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Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Uzun süre Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve Gençlerbirliği, Göztepe ve Bursaspor takımlarında da görev yapan deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladığı açıkladı.

Selçuk Şahin'in, resmi olarak açıklanmasa da Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan ve tüm transfer çalışmalarının başında bulunan Emre Belözoğlu ile çalışacağı öğrenildi.

Aktif futbolculuk kariyerini bugün noktalayan Selçuk Şahin, sarı lacivertlilerde oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak.

12 yıl formasını terlettikten sonra 2015'te Fenerbahçe'den ayrılan Şahin, bu görevle birlikte yeniden sarı lacivertlilerde çalışacak.

Fenerbahçe idmanında görüntülenmişti

Şahin, 25 Eylül'de yapılan Fenerbahçe idmanını idari menajer Volkan Ballı ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte takip etmişti.

Kaynak: Spor Arena
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