Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
|29 Eylül 2020 09:35
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele için başlattığı iletişim kampanyasında iki yeni kamu spotu daha hazırladı. Salgın başında Bakanlığın kamu spotlarında rol alan "Mucize Doktor" dizisi oyuncusu Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" dizisi oyuncusu Timuçin Esen, yeni spotlar için tekrar kamera karşısına geçti.
Yeni filmler, vatandaşları alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandı. Covid-19'dan korunmak için temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapılan filmlerde 'Mucize Doktor' dizisinde doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez ve Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.
Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Pandeminin bir kişiden başladığının ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceğinin altı çizildi. Bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.
Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.
İki spotta da temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekilerek "Unutmayın, korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" sloganı kullanıldı.
Sağlık Bakanlığının yeni kampanyası televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak.
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