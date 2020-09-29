'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı
|29 Eylül 2020 09:37
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Sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bilişim suçlarına yönelik aralıksız sanal devriye faaliyetlerini sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 19 kişi yakalanmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 18'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5'i 'adli kontrol' şartıyla, 10'u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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