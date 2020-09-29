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Ece Üner'in Kim Kardashian'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu

Kim Kardashian'ın Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere saldırmasıyla başlayan çatışmalar hakkında kullandığı ifadelere Ece Üner ana haberde tepki gösterdi.
 29 Eylül 2020 09:54
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Kim Kardashian'ın Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere saldırmasıyla başlayan çatışmalar hakkında kullandığı ifadelere Ece Üner ana haberde tepki gösterdi.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Kardashian, Azerbaycan'ın 'savaş propagandası' için sosyal medyayı kullandığını öne sürmüştü.

Kardashian'ın paylaşımlarının ardından Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ana Haber Bülteni'nin kapanışında Kardashian'a yanıt vererek; "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia ederek "Karabağ'ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz" dedi.

Kardashian ayrıca, "Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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