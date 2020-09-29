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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak
 29 Eylül 2020 09:44
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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı
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