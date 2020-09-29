Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüse yakalandığı için evinde karantina altında olan bir kişi, karantina kurallarını hiçe sayarak markete gidince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi
|29 Eylül 2020 09:50
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüse yakalandığı için evinde karantina altında olan bir kişi, karantina kurallarını hiçe sayarak markete gidince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Şuhut TOKİ evlerinde ikamet eden Osman S., korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı. Osman S. karantina kurallarını dikkate almayarak, sitede bulunan bir markete gitti. Vatandaşın korona virüs hastası olduğunu öğrenen market çalışanları durumu acil bir şekilde güvenlik güçlerine ihbar etti. Gelen polis ekipleri Osman S.'ye 3 bin 150 lira idari para ceza uygularken, hasta daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar KYK yurduna yerleştirildi.
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