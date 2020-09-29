Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı
|29 Eylül 2020 09:59
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bağlı Karakoçlu köyünde kaybolan 'Dımdım' isimli köpek için köy çocuklarının kendi elleriyle ile çizdikleri kayıp ilanı gülümsetti.
Erzincan il merkezine 149 km uzaklıkla bulunan Kemaliye Karakoçlu köyünde bir süreden beri haber alınamayan 'Dımdım' isimli köpek için köy çocukları seferber oldu.
"En masum kayıp köpek ilanı"
Hazırladıkları el ilanına köpeğinin bir de resmini çizen minik hayvan severler "Kayıp köpek ismi Dımdım. Kendisi yaşlıdır. Kulağı kesiktir ve tasmasında dikenleri vardır" şeklinde açıklama yazarken, ilanın altına da büyük harflerle lütfen yazdılar.
"Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştılar"
Görenleri duygulandıran ilan ile minik hayvan severler masumluklarıyla gönülleri fethettiler. Çocuklar ayrıca köy çeşmesi önünde toplanarak Dımdım için hazırladıkları el ilanlarını ellerine alıp bir video çekerek seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalıştılar.
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