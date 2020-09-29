1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.124,67 puandan başladı
 29 Eylül 2020 10:03
+Aa- Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.124,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,50 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.124,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler, makro politikalar ve ilkeler belirlenmiş olacak.

Yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın bu akşam yapacağı ilk canlı yayın tartışmasının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın güne hareketli başladı
29 Eylül 2020 09:20		 Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
29 Eylül 2020 09:10
Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Eylül 2020 18:29		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 17:41
Döviz kurlarında son durum
28 Eylül 2020 17:32		 Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
28 Eylül 2020 17:07
Altının gözlü kulağı bu gelişmelerde olacak
28 Eylül 2020 13:45		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
28 Eylül 2020 13:17
Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi
28 Eylül 2020 12:45		 Dolar ve avro ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 12:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı10:05 - Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!10:03 - Borsa güne yükselişle başladı09:59 - Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı09:56 - Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı09:54 - Ece Üner'in Kim Kardashian'a yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu
09:53 - Koronavirüsü iki kez yenen doktor: Hastalığı geçirdim diye rehavete kapılmayın!09:50 - Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı09:48 - Ankara'da FETÖ'ye bylock operasyonu: 15 gözaltı09:44 - Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak09:37 - 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı09:35 - Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotları
09:26 - Kreşte boğazına hamur kaçan Mukaddes'in ailesinden adli tıp raporuna itiraz09:20 - Gram altın güne hareketli başladı09:18 - Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu09:17 - Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor09:10 - Dolardan yeni zirve: 7,85 TL
08:56 - Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
SiHA'lar 3. sınavı geçti
TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak
PKK'yı cepheye sürdüler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gitme seviyorum 4
gor 1
ağlayan çayır 1
Çapakçur 1
Caligula 1
semender 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
poğaça 5
Ander 1
adalet bakanlığı 2
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam