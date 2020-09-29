MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yazı ile EBA'daki canlı ders sayısı sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu
|29 Eylül 2020 10:23
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
28 Eylül 2020 10:44
|Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi
27 Eylül 2020 17:40
|Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı
27 Eylül 2020 15:30
|Burası okul bahçesi; çalışanlar da öğretmen
26 Eylül 2020 13:37
|Hep böyle kal öğretmenim
26 Eylül 2020 07:39
|9 gün görev yerine gitmeyen müdüre ödül verildi
24 Eylül 2020 21:45
|MEB: Canlı derslerde bu ders saatini aşmayın dedi
24 Eylül 2020 00:33
|Öğretmenleri öncülük etti, 26 öğrenci yeni tablete kavuştu
23 Eylül 2020 21:41
|MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
23 Eylül 2020 20:08
|Hibrit eğitim sonrası hibrit öğretmen dönemi
23 Eylül 2020 12:48