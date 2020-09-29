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Pozitif vakalarla ilgili çarpıcı açıklama: 20-25 kişiye bulaştırabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal: Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız pek çok kişiye ki bu başta ortalama 3 kişiydi; ama kalabalık oluşturursanız 15-20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir
 29 Eylül 2020 10:31
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Pozitif vakalarla ilgili çarpıcı açıklama: 20-25 kişiye bulaştırabilir

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan veya pozitif kişilerle teması bulunan kişilerin uyması gereken izolasyon sürecinin önemine dikkat çekti.

"GÖRDÜĞÜMÜZ ÇOK ENTERESAN HABERLER VAR"

Prof. Dr. Aksakal, "Test sonucu pozitif çıkan ya da pozitif olan biri ile teması sonrası nefes darlığı, ateş yüksekliği, koku alamama gibi semptomları olan insan sayısı da artıyor ve biz bu kişilere kendilerini izole etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. İzolasyon kişinin kesinlikle evde kalması demek ya da herhangi bir ortamda diğer insanlarla temasının olmayacağı şekilde yaşamaya devam etmesi demek. Gördüğümüz çok enteresan haberler var. Pozitif olup düğün yapanlar ya da pozitif olmalarına rağmen misafir kabul edenler ya da kendileri dışarı çıkarak başka insanlarla temas edenler var. Bu bizim istemediğiniz bir şey. Çünkü zaten virüsün yayılma yolu bu" dedi.

"YÜZLERCE İNSANA BULAŞTIRMA RİSKİ TAŞIYORSUNUZ"

Prof. Dr. Aksakal, izolasyonun hastalıkla mücadelede en önemli kozlardan olduğunu belirterek, "Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız pek çok kişiye ki bu başta ortalama 3 kişiydi; ama kalabalık oluşturursanız 15-20 kişiye hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir.

O nedenle kişinin kendini izole etmesi hem kendini koruması hem de diğer insanları koruması açısından çok önemli. Özellikle testi pozitif olan kişilere baştan itibaren '14 gün süreyle izolasyon' demiştik; ama semptom olanlarda da bu 10 günün kesinlikle rijit şekilde uygulanması gerekiyor. Yani kişinin kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor ve ev halkından ya da evde birlikte olduğu diğer insanlarla mutlaka mesafeyi koruyarak hareket etmesi gerekiyor. Aksi takdirde virüs bulaşını önleme şansımız yok. Enfekte olan kişi sayısı en başta 3 kişiydi şimdi daha fazla kişiden bahsediyoruz. Hatta 'açıklanan sayının 10 katı' diyoruz. Bunun nedeni de pozitif kişilerin toplumda geziyor olması ve bizim kesin izolasyon dediğimiz 10 günlük süreye uymuyor olmaları. Virüsün yayılmasını istemiyorsak virüs taşıyan kişilerin mutlaka diğer kişilerden izole edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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