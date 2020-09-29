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KPSS-2020/11 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını açıkladı
 29 Eylül 2020 10:34
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KPSS-2020/11 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU
(29 Eylül 2020)

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Memurlar.Net
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