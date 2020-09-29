KPSS-2020/11 tercih sonuçları açıklandı
|29 Eylül 2020 10:34
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ÖSYM Başkanlığı KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(29 Eylül 2020)
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2020/11 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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