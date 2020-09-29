Bakan Albayrak'tan YEP öncesi 'ekonomik güven endeksi' açıklaması
|29 Eylül 2020 10:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
YEP öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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