1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atmaca füzesinin seri üretimi için son bir test kaldı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin testlerinin devam ettiğini ve son bir test daha kaldığını açıkladı. Bakan Demir, "Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.
 29 Eylül 2020 10:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Atmaca füzesinin test aşamasına ilişkin açıklama geldi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir " Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor
29 Eylül 2020 11:38		 SiHA'lar 3. sınavı geçti
29 Eylül 2020 06:47
Öğrenciler geliştirdi... Trafik yoğunluğu 'hayalet bariyer'le azaltılacak
28 Eylül 2020 16:10		 Telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geçti
28 Eylül 2020 16:05
TEKNOFEST heyecanlarına korona bile engel olamadı
28 Eylül 2020 11:47		 Türkiye donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor
27 Eylül 2020 15:22
Asker çocuğu iki kardeş, mayını havadan belirleyip imha edecek drone yaptı
27 Eylül 2020 11:49		 TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
27 Eylül 2020 10:59
Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
26 Eylül 2020 22:52		 Türk Telekom'dan yerli araç içi acil çağrı sistemi
26 Eylül 2020 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi12:15 - OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor12:11 - Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi12:05 - Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması11:57 - Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı11:54 - Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti
11:47 - Kitap fuarına özel kargo bedava11:45 - İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor11:43 - Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar11:38 - Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor11:37 - Yeni döneme başlayacak TBMM, geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı11:28 - 'Virüs tedavisi gören doktor arkadaşım, çocuğuna amcalık yapmamı istedi'
11:25 - Ağustos'ta en çok bu araçlar trafiğe kaydedildi11:25 - Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı11:20 - YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri11:17 - Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı11:13 - Ankara Büyükşehir'den 'su sayaçları ihalesi' açıklaması
11:10 - 'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
tiryaki 1
Ander 1
Öykünme 1
gor 1
youtuber 3
karabağ 2
halil cibran 1
28.09.2020 euro kuru 3
Caligula 1
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam