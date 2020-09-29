Atmaca füzesinin seri üretimi için son bir test kaldı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin testlerinin devam ettiğini ve son bir test daha kaldığını açıkladı. Bakan Demir, "Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.
|29 Eylül 2020 10:57
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Atmaca füzesinin test aşamasına ilişkin açıklama geldi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir " Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.
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