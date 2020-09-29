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Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı

Gaziantep'te bir fuhuş çetesini takip eden ve dinleme yapan polis, görüşmelere takılan bir zabıt katibinden yola çıkarak rüşvet yolsuzluğunu ortaya çıkardı
 29 Eylül 2020 11:05
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Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı

Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dinleme yapan polis, farklı bir suçu ortaya çıkardı.

Telefon dinlemesine takılan bir zabıt katibinin izini süren ekipler, 3 katibin görevli oldukları mahkemelerde beraatle sonuçlanabilecek dosyaları anlaşmalı oldukları avukatlara yönlendirdikleri, görevlerini kötüye kullanıp rüşvet aldıklarını tespit etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ç.D'nin telefonlarının dinlenilmesi için karar alındı.

"Fuhuş yapmak" suçundan kaydı bulunan Ç.D. ile zabıt katibi E.Y'nin görüşmelerine rastlayan ekipler, durumdan şüphelenerek Gaziantep Adliyesinde görevli şüpheli için de dinleme kararı aldı ve soruşturmayı genişletti.

Zabıt takipleri E.Y. ve Y.Ö. arasındaki usulsüzlüklere ilişkin görüşmeleri belirleyen polis ekipleri, 10 Mart'ta düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi, 17 Mart'ta da zabıt katibi A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, A.Y. bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 21 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla 3'ü katip 5 sanık hakkında, "rüşvet almak ve vermek", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma ve bu suça azmettirme" suçlarından 7,5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gaziantep Adliyesinde zabıt katibi olan sanıkların görev yaptıkları mahkemelerde, beraat kararı verilebilecek dava dosyaları arayışına girdikleri, buldukları bu dosyaları anlaşmalı oldukları avukatlara yönlendirdikleri belirtildi.

Yine avukatların da "kendilerinin devlet tarafından görevlendirildiği izlenimi oluşturarak" hileli davranışlarla dava dosyasının sanığından vekalet alıp dosyaya sundukları, mahkemelerce verilen beraat kararları nedeniyle hazine aleyhine vekalet ücreti aldıkları aktarılan iddianamede, sanık katiplerin de "rüşvet anlaşması" kapsamında avukatlardan pay alarak haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

- Yakalama kararını bildirmiş

Ayrıca katip tutuklu sanık E.Y'nin Ç.D. hakkında yakalama kararı ya da benzer durumların olup olmadığına yönelik sorgulama yaparak şüpheliye bilgi verdiği ve yakalanmasını geciktirdiği ifade edilen iddianamede, "Sanıkların adli görevi kötüye kullanma ve bu suça azmettirme suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açılması gerektiği, yeterli şüphe oluşturacak nitelikte somut delilin bulunduğu ve kovuşturma yapılmasının gerektiği anlaşılmıştır." denildi.

Katiplerin UYAP üzerinden yaptıkları usulsüz işlemlere ilişkin tespitlerin ve tanık beyanlarının da yer aldığı iddianamede, zabıt katipleri tutuklu sanıklar E.Y. ve Y.Ö. arasında geçen ve Y.Ö'nün üçüncü bir kişiye karşı kendisini hakim olarak tanıttığı telefon görüşmelerine de yer verildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli 5 avukat hakkında da fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.
Anadolu Ajansı
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