'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi

Kisilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acısından risk durumlarının sorgulandığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile e-Devlet Sistemi arasında servis entegrasyonu yapıldı. Kurumlararası Goverment to Goverment (G2G) erisim seklinde hizmete sunulan sistemle, tüm kurum ve kuruluşlar "HES" sistemi ile entegre olabilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, HES Kodu Sorgulama Sistemi hakkında resmi yazı hazırlanarak, ilgili genel müdürlüklere gönderildi.

Yazıda, çesitli ulkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe baglı koronavirüsün (Kovid-19) tum dunya icin olusturdugu halk saglıgı tehdidinin devam ettiği ve Türkiye'de de soz konusu hastalık ile mucadele calısmalarının Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ilgili tum birimler tarafından kesintisiz yurutuldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda, tum vatandasların seyahat edebilmelerini saglamak amacıyla Hayat Eve Sıgar (HES) uygulaması altında HES Kodu sistemi gelistirildiği anımsatılan yazıda, sistemin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, kara yolu firmaları ile entegrasyonun saglandığı ifade edildi.

Yazıda, HES Kodu sayesinde vatandasların, 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun sekilde kimlik bilgilerini beyan etmeden risk durumlarını paylasabildiğinin ve paylasımlarını yonetebildiğinin altı çizildi.

- "Servis, kurumlar arası G2G erisim seklinde hizmete sunuldu"

HES kodunun kontrollu sosyal hayat kapsamında bircok alanda kullanılmaya baslandığı belirtilen yazıda, kisilerin koronavirüs acısından risk durumlarının HES kodu uzerinden sorgulandığı kaydedildi.

Ayrıca HES kodunda yapılan yeniliklere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Soz konusu uygulamanın kullanımı ile kamu kurumları ve is yerlerinin kisilerden almıs oldukları HES kodu bilgilerini kendi otomasyon sistemleri uzerinden sorgulayabilme ihtiyacı ortaya cıktı. Bu ihtiyac dogrultusunda Bakanlıgımız HES Kodu uygulaması ile e-Devlet sistemi arasında gerekli servis entegrasyonu yapıldı. Soz konusu servis, kurumlar arası (Goverment to Goverment G2G) erisim seklinde hizmete sunuldu.

Bu kapsamda, bakanlıkların merkez teskilatları, en az 500 calısanı bulunan kamu kurumları ve is yerleri G2G servisini kullanarak kendi otomasyon sistemleri uzerinden HES kodu sorgulaması yapabilecek. Bu sorgulama sonucunda kendileri ile paylasılan HES kodlarına sahip kisilerin koronavirüs bakımından riskli olup olmadıgı bilgisini gorebilecek."

Yazıda, "İlgili kurum ve kurulusların, https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde bulunan kurumsal entegrasyon basvuru formunu elektronik ortamda doldurup, e-imza ile imzalandıktan sonra G2G servisini kullanma taleplerini ve formu dolduran kisinin yetkili oldugunu belirten resmi yazı ile Bakanlıgın Saglık Bilgi Sistemleri Genel Mudurlugune iletmeleri durumunda yetkilendirmeler yapılacak." bilgisi aktarıldı.

Öte yandan, resmi yazıda, 500'un altında calısanı bulunan kurum ve is yerlerinin ise Hayat Eve Sıgar mobil uygulaması uzerinden karekod/HES kod sorgulama ekranını kullanarak veya e-Devlet uzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak kisilerin koronavirüs anlamında risk durumlarını sorgulamaya devam edebilecekleri bildirildi.

- "Sistem, virüs bulaşan veya temaslı olan kişi için 'riskli' uyarısı veriyor"

HES sistemine ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle riskli olanların HES kodu alamayacağının doğru olmadığı öğrenildi. Sistemden, hasta veya sağlıklı her vatandaş kod alabilirken, virüs bulaşan veya temaslı olan bir kişinin, HES kodu sorgulandığında, sistem bu kişi için "riskli" uyarısı veriyor.

Ayrıca kişinin bilgisi dışında sorgulama yapılması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil ediyor.