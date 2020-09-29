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Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor

Prof. Dr. Süleyman Sevinç'in annesinin anısına geliştirdiği yerli robot "Nesli", Kovid-19 döneminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan alma biriminde hemşire yardımcısı olarak görev yapıyor. "Nesli" adı verilen robot, siber fiziksel sistem sayesinde kan alma ünitesindeki sekreterlerin görevini üstleniyor, bilgisayar görüşüyle tüpleri ayırt ediyor, etiketliyor ve kullanıma sunuyor.
 29 Eylül 2020 11:38
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Türk bilim insanlarınca geliştirilen robot "Nesli", Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Onkoloji Merkezinde kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan bilgisayar mühendisi Prof. Dr. Süleyman Sevinç, üniversiteden emekli olduktan sonra Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) bünyesinde "Labenko" adlı şirketi kurdu.

Özellikle sağlık sektörüne yönelik bilimsel projeler hazırlayan Sevinç ve ekibi, kan alma biriminde uzun süre beklemenin önüne geçmek, burada daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla yapay zekayla çalışacak robot üzerinde çalışma yürüttü.

Bir süre devam eden çalışmaların ardından çeşitli testleri başarıyla geçen robot, hastanelerde kullanım aşamasına getirildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Onkoloji Merkezinde hizmete sunulan robot, küçük bir buzdolabını andırıyor. "Nesli" adı verilen robot, siber fiziksel sistem sayesinde kan alma ünitesindeki sekreterlerin görevini üstleniyor, bilgisayar görüşüyle tüpleri ayırt ediyor, etiketliyor ve kullanıma sunuyor.

"Robot Nesli" hastaların kan alma biriminde geçirdiği süreyi de kısaltıyor.

- Yapay zeka akışlı algoritma

Prof. Dr. Süleyman Sevinç, AA muhabirine, "Nesli"nin, yapay zekalı robot ve kan alma hemşire yardımcısı olduğunu belirtti.

Robotun aslında hasta için planlamalar yapma yeteneğine sahip olduğunu bildiren Sevinç, cihazın tüpleri hazırladığını, hemşirenin de hastanın kimliği ve istenilen diğer konular hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Sevinç, robotun çalışma sistemini şöyle anlattı:

"Nesli, hemşirenin ihtiyacı olan kan tüplerini seçiyor, etiketliyor, hazırlıyor ve hasta gelmeden hemşireye sunuyor. Bu zeki bir robot ve içinde kamera var. Arka planda yapay zeka akışlı bir algoritmaya bağlı. O da kayıt bölümünden itibaren kan alma birimini yönetiyor. Bölümde sadece Nesli, hastalar ve hemşireler oluyor. Algoritma bu akışı yönetiyor. Tüplerle hastanın temasını engelliyor. Hasta ve sağlık personeli temas süresini en aza indiriyor. Kovid-19 ve diğer hastalıkların bulaşma riskini azaltıyor."

Sürece cep telefonuyla bilgilendirme hizmetinin de dahil olduğunu ifade eden Sevinç, "Nesli"ye yurt içi ve dışından talep olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın kullanımını yaygınlaştırmayı istediklerini anlatan Sevinç, "Annemin adı Neslihan idi. Bundan 3 yıl önce kendisini kaybettik. Hastanede çok zaman harcadı ve içimden onun adını vermek geçti robota. Ekiple de görüşerek 'Nesli' adını koyduk." diye konuştu.

- 4 ay önce hizmete alındı

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise Kovid-19 sürecinde "temiz hastane" olarak tanımladıkları Onkoloji biriminde, 150 yatak kapasitesiyle hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Son yıllarda teknolojik gelişmelerin tıp dünyasında büyük önem taşıdığını belirten Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Halkımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunma kaygısıyla çalışıyoruz. Özellikle salgın döneminde daha az insanla temas için robot tabanlı yapay zeka yazılımlı sistemle çalışıyoruz. TÜBİTAK'tan teşvik alan kuruluşun robot uygulamalarını kan alma birimimizde izliyoruz. Yapay zeka tanımlı algoritma sayesinde sağlık personeli ve hasta arasındaki temas azalıyor. Her gün 100'den fazla hastanın geldiği kan alma birimimizde görevli hiçbir çalışanımızda bugüne kadar Kovid-19'a rastlanmadı."

Doç. Dr. Emiroğlu, ilk robotun 4 ay önce, ikincisinin ise birkaç hafta önce hizmete başladığını sözlerine ekledi.

Hemşire Büşra Gezgin de kan alma birimindeki işlerinin "Nesli" ile çok kolaylaştığını, hastalara da daha kaliteli hizmet verdiklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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