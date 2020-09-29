Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu Sonuçları açıklandı
|29 Eylül 2020 11:25
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu Sonuçlarını açıkladı. Tıklayınız
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