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İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) gök gürültülü sağanak bekleniyor
 29 Eylül 2020 11:45
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 11.00-12.30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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