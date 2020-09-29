1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti
 29 Eylül 2020 11:57
+Aa- Yazdır
Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi
29 Eylül 2020 12:11		 Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar
29 Eylül 2020 11:43
Cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkaran 1'i doktor 12 kişiye gözaltı
29 Eylül 2020 10:51		 Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
29 Eylül 2020 10:31
Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı
29 Eylül 2020 09:56		 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı
29 Eylül 2020 09:37
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
29 Eylül 2020 08:50		 Madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü
29 Eylül 2020 06:20
1,5 yaşındaki Ceylin'den kahreden haber
28 Eylül 2020 21:40		 Akademisyenleri 1 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
28 Eylül 2020 20:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi12:15 - OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor12:11 - Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi12:05 - Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması11:57 - Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı11:54 - Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti
11:47 - Kitap fuarına özel kargo bedava11:45 - İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor11:43 - Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar11:38 - Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor11:37 - Yeni döneme başlayacak TBMM, geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı11:28 - 'Virüs tedavisi gören doktor arkadaşım, çocuğuna amcalık yapmamı istedi'
11:25 - Ağustos'ta en çok bu araçlar trafiğe kaydedildi11:25 - Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı11:20 - YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri11:17 - Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı11:13 - Ankara Büyükşehir'den 'su sayaçları ihalesi' açıklaması
11:10 - 'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Apis mellifera 1
Ercüment 1
balkonda çiçek yetiştirmek 4
çocuğu komşudan olan kadının sevinmesi 5
corona virüs vaka sayısı 2
sözlük puanı 10
şahlanış recep tayyip erdoğan 2
mauricio lemos 2
28.09.2020 euro kuru 3
Tatil beldesinde yaşamak 4
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam