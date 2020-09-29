Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
|29 Eylül 2020 12:05
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