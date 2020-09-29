1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi

Başakşehir'de aldığı otomobilin parasını ödemek için bankaya gelen kişinin yaklaşık 60 bin lirası banka önünde sıra beklerken gasbedildi.
 29 Eylül 2020 12:11
+Aa- Yazdır
Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi

Başakşehir'de aldığı otomobilin parasını ödemek için bankaya gelen kişinin yaklaşık 60 bin lirası banka önünde sıra beklerken gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, 172 bin liraya satın aldığı otomobilin parasını ödemek için Bahçeşehir Süzer Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelen vatandaş içeri girmek için sırada bekledi.

Bu sırada yanına yaklaşan otomobilden çıkan bir şüpheli, içinde para bulunan poşeti almaya çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında poşetin yırtılması sonucu paraların bir kısmı yere saçıldı.

Poşetteki yaklaşık 60 bin lirayı gasbeden zanlı, otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı
29 Eylül 2020 11:57		 Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar
29 Eylül 2020 11:43
Cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkaran 1'i doktor 12 kişiye gözaltı
29 Eylül 2020 10:51		 Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
29 Eylül 2020 10:31
Komiser yardımcısı ve mühendis eşi kazada yaralandı
29 Eylül 2020 09:56		 'İsimsizler Hareketi' üyesi 3 şüpheli tutuklandı
29 Eylül 2020 09:37
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
29 Eylül 2020 08:50		 Madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü
29 Eylül 2020 06:20
1,5 yaşındaki Ceylin'den kahreden haber
28 Eylül 2020 21:40		 Akademisyenleri 1 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
28 Eylül 2020 20:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi12:15 - OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor12:11 - Bankada para yatırmak için sırada beklerken gasbedildi12:05 - Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması11:57 - Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, hastane dönüp yüzüne bakmadı11:54 - Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti
11:47 - Kitap fuarına özel kargo bedava11:45 - İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor11:43 - Dolandırıcıların temassız kartta son yöntemi: Çantadan ya da cepten çekiyorlar11:38 - Bu robot, hemşire yardımcılarının yapacağı işi yapabiliyor11:37 - Yeni döneme başlayacak TBMM, geride bıraktığı yasama yılında yoğun mesai yaptı11:28 - 'Virüs tedavisi gören doktor arkadaşım, çocuğuna amcalık yapmamı istedi'
11:25 - Ağustos'ta en çok bu araçlar trafiğe kaydedildi11:25 - Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı11:20 - YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri11:17 - Ombudsman, misyon korumada muvafakat vermeme işlemi için önemli bir karar aldı11:13 - Ankara Büyükşehir'den 'su sayaçları ihalesi' açıklaması
11:10 - 'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ander 1
Ekonomi 1
arizona kertenkelesi 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 1
deneyap 2
Braveheart 1
semender 1
tiryaki 1
youtuber 3
fahrettin koca 1
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam