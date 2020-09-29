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Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
 29 Eylül 2020 12:18
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Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.

Kavala'nın, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alındı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurunun görüşülmesini erteledi.

- Osman Kavala'yla ilgili yargısal süreç

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın, 18 Şubat'ta suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.
Anadolu Ajansı
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