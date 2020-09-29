Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis
|29 Eylül 2020 12:54
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.A. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yapması, FETÖ'nün evlerinde kalması, örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhisleri ile KHK ile kapatılan kurumlarda çalışması dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Savunması alınan sanık H.A, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık H.A'nın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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