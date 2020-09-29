Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
|29 Eylül 2020 13:06
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NTV yayınında Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı ve yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ, Albayrak'a toplantı çıkışında döviz kurlarındaki durumu sorduğunu aktardı.
Güldağ, Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde" dediğini aktardı.
EKONOMİDE YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemi ile ilgili Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.
Albayrak, "Bu seneki Yeni Ekonomi Programı'nın ana temalarını 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik" dedi.
İşsizlik, enflasyon ve cari denge rakamları için Albayrak, şunları kaydetti: "İşsizliğin 2023'te yüzde 10,9'a düşmesini hedefliyoruz. Sırasıyla 2021 tahmini yüzde 12,9, 2022 tahmini yüzde 11,8, 2023 tahmini yüzde 10,9 şeklinde bekliyoruz. Enflasyon alanında sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10,5 olmasını bekliyoruz. 2021 tahmini yüzde 8, 2022 tahmini yüzde 6 ve 2023 tahmini yüzde 4,9 şeklinde bekliyoruz.
Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak. Cari dengede tahminler 2020 yüzde -3,5, 2021 tahmini yüzde -1,9, 2022 tahmini yüzde -0,7, 2023 tahmini yüzde 0,1 şeklinde belirlenmiştir.
Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz. YEP döneminde kamu yatırımlarını sağlık, demiryolu yatırımı, sulama projeleri, eğitim alanına yoğunlaştıracağız. Finansal istikrar için TL bazlı finansal ürünler teşviki, dolarizasyonun azaltılması öncelikli hedeflerden olacak."
BÜYÜME
2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)
2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)
2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)
2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)
İŞSİZLİK
2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8
2021 tahmini yüzde 12,9
2022 tahmini yüzde 11,8
2023 tahmini yüzde 10,9
EKİM AYINDA DA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN
Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında Eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.
İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.
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