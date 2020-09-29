1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum

Yeni Ekonomik Programı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantı sonrası döviz kurlarındaki durumu soran gazetecilere, "Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum" yanıtını verdi.
 29 Eylül 2020 13:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

NTV yayınında Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı ve yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ, Albayrak'a toplantı çıkışında döviz kurlarındaki durumu sorduğunu aktardı.

Güldağ, Albayrak'ın "Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde" dediğini aktardı.

EKONOMİDE YENİ YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemi ile ilgili Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Albayrak, "Bu seneki Yeni Ekonomi Programı'nın ana temalarını 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik" dedi.

İşsizlik, enflasyon ve cari denge rakamları için Albayrak, şunları kaydetti: "İşsizliğin 2023'te yüzde 10,9'a düşmesini hedefliyoruz. Sırasıyla 2021 tahmini yüzde 12,9, 2022 tahmini yüzde 11,8, 2023 tahmini yüzde 10,9 şeklinde bekliyoruz. Enflasyon alanında sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak. Enflasyonun 2020 sonunda yüzde 10,5 olmasını bekliyoruz. 2021 tahmini yüzde 8, 2022 tahmini yüzde 6 ve 2023 tahmini yüzde 4,9 şeklinde bekliyoruz.

Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak. Cari dengede tahminler 2020 yüzde -3,5, 2021 tahmini yüzde -1,9, 2022 tahmini yüzde -0,7, 2023 tahmini yüzde 0,1 şeklinde belirlenmiştir.

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz. YEP döneminde kamu yatırımlarını sağlık, demiryolu yatırımı, sulama projeleri, eğitim alanına yoğunlaştıracağız. Finansal istikrar için TL bazlı finansal ürünler teşviki, dolarizasyonun azaltılması öncelikli hedeflerden olacak."

BÜYÜME

2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)

2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)

2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

İŞSİZLİK

2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8

2021 tahmini yüzde 12,9

2022 tahmini yüzde 11,8

2023 tahmini yüzde 10,9

EKİM AYINDA DA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Ekim ayında veri takvimi de yine yoğun olacak. Ekim ayının başında Eylül ayı ihracat rakamları ve enflasyon verileri belli olacak.

İşsizlik rakamları 12 Ekim'de, ciro, perakende satış ve sanayi üretim endeksleri 13 Ekim'de, eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ise 15 Ekim'de açıklanacak. Tüketici güven endeksi ise 22 Ekim'de belli olacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de duyuracak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
73 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar 7,80'nin altına indi
29 Eylül 2020 13:27		 Çeyrek altın yeniden 770 TL oldu
29 Eylül 2020 12:52
Borsa güne yükselişle başladı
29 Eylül 2020 10:03		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Eylül 2020 18:29
Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 17:41		 Döviz kurlarında son durum
28 Eylül 2020 17:32
Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
28 Eylül 2020 17:07		 Altının gözlü kulağı bu gelişmelerde olacak
28 Eylül 2020 13:45
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
28 Eylül 2020 13:17		 Çeyrek altın 10 TL birden yükseldi
28 Eylül 2020 12:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası14:14 - Çarptığı otomobil üzerine çıktı14:12 - Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı14:10 - 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!14:02 - Rapor alan sağlık personelinin, performans ödemesi kesilir mi?14:00 - Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
13:58 - Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 34 tutuklama13:57 - İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi13:55 - Şırnak'ta terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı13:52 - Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası13:48 - Evlenmek vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı13:46 - FETÖ'nün 'Hücre evi' yapılanmasında 20 tutuklama
13:42 - Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı13:39 - İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı13:33 - Uzaktan eğitim veren Aziz öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti13:30 - Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen keşfedildi13:29 - Mor baklava görenleri hayrete düşürüyor
13:27 - Dolar 7,80'nin altına indi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahrettin koca 1
Ercüment 1
Hayat dersi 4
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 1
kedi merdiveni 2
melamet 4
Caligula 1
Wuhan 3
hatalı basım para 3
Çapakçur 1
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam