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İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı oldu.
 29 Eylül 2020 13:39
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösterdi.

Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Memurlar.Net
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