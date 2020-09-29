Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen soruşturma kapsamında 29.09.2020 günü Şanlıurfa merkezli olarak İstanbul ve Yalova illerinde eş zamanlı gözaltı ve arama kararları verildi. Verilen kararlar uyarınca sabah saat 06.00 itibariyle 14 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam etmektedir" denildi.