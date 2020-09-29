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FETÖ'nün 'Hücre evi' yapılanmasında 20 tutuklama

İstanbul polisinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evi yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.
 29 Eylül 2020 13:46
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FETÖ'nün 'Hücre evi' yapılanmasında 20 tutuklama

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet' diye adlandırdığı hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 28'i gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü üyesi/yöneticisi suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve terör polisi tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanan 28 FETÖ/PDY üyesi, adliyeye sevk edildi. Terör örgütü tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 27 adreste 24 Eylül'de yakalanan şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldığı kaydedildi.

Operasyon yapılan hücre evlerinde 20 bin 700 TL, bin 70 Euro, 12 bin 775 dolar para ile 21 cep telefonu, 19 dizüstü bilgisayar, 6 hard disk, örgütsel talimat içeren 24 hafıza kartı, 18 tablet, çok sayıda sahte kimlik ve CD DVD ele geçirilmişti.

İhlas Haber Ajansı
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