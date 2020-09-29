FETÖ'nün 'Hücre evi' yapılanmasında 20 tutuklama
|29 Eylül 2020 13:46
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'gaybubet' diye adlandırdığı hücre evlerine yönelik yapılan operasyonda yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 28'i gözaltına alınmıştı.
Terör örgütü üyesi/yöneticisi suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve terör polisi tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanan 28 FETÖ/PDY üyesi, adliyeye sevk edildi. Terör örgütü tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 27 adreste 24 Eylül'de yakalanan şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldığı kaydedildi.
Operasyon yapılan hücre evlerinde 20 bin 700 TL, bin 70 Euro, 12 bin 775 dolar para ile 21 cep telefonu, 19 dizüstü bilgisayar, 6 hard disk, örgütsel talimat içeren 24 hafıza kartı, 18 tablet, çok sayıda sahte kimlik ve CD DVD ele geçirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 34 tutuklama
29 Eylül 2020 13:58
|Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
29 Eylül 2020 11:05
|Kreşte boğazına hamur kaçan Mukaddes'in ailesinden adli tıp raporuna itiraz
29 Eylül 2020 09:26
|'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
28 Eylül 2020 22:44
|Gazeteciler Yıldız ve Dükel hakkındaki iddianame kabul edildi
28 Eylül 2020 20:00
|Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin savcı müebbet istedi
28 Eylül 2020 19:21
|Jandarmanın yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi
28 Eylül 2020 18:09
|Çaldıkları altınları bozdurup dolara çevirmişler
28 Eylül 2020 13:33
|Böylesi görülmedi, dürüm arası uyuşturucu
28 Eylül 2020 13:23
|Başsavcılıktan Cemal Kaşıkçı cinayetinde ikinci iddianame
28 Eylül 2020 11:53