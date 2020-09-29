Evlenmek vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Adana'da evlenmek vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu jandarma tarafından kurtarıldı.
|29 Eylül 2020 13:48
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Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı, merkez Yüreğir ilçesi, Abdioğlu Özler Mahallesi çadırlar bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışan C. A. isimli şahsın, çadırlar bölgesinde kalan 14 yaşındaki G.A. adlı kız çocuğunu, evlenmek vaadiyle kaçırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kız çocuğu ile onu kaçıran şahsa ulaşmak için araştırma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar neticesinde, C.A. isimli şüphelinin kaçırdığı mağdur ile birlikte Abdioğlu Mahallesine geldiğinin tespit edildi. Ekipler, C.A. ile alıkoyduğu G.A. ile yakalandı. G.A. ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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