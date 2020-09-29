Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası
Adana'da kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 31 bin 536 lira para cezası uygulandı.
|29 Eylül 2020 13:52
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Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, merkez Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesi'nde kına gecesi düzenlendiği, orkestra ile müzik yayını yapıldığı, katılan misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çalınan müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi.
Yapılan kontrolde gelin, damat ve 2 orkestra görevlisine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL, kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye ayrı ayrı 789 TL olmak üzere 28 kişiye toplam 31 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.
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