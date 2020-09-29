1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

Adana'da kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 31 bin 536 lira para cezası uygulandı.
 29 Eylül 2020 13:52
+Aa- Yazdır
Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, merkez Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesi'nde kına gecesi düzenlendiği, orkestra ile müzik yayını yapıldığı, katılan misafirlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çalınan müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi.

Yapılan kontrolde gelin, damat ve 2 orkestra görevlisine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL, kına gecesine katılan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye ayrı ayrı 789 TL olmak üzere 28 kişiye toplam 31 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet açıklaması
29 Eylül 2020 12:05		 'HES Kodu' sorgulaması E-Devlet'e entegre edildi
29 Eylül 2020 11:10
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
29 Eylül 2020 09:44		 TV'de artık kamu spotu veya zorunlu yayın yazmayacak
29 Eylül 2020 08:28
Abonelikte iptal çilesi bitecek
29 Eylül 2020 07:41		 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor
29 Eylül 2020 01:47
Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
28 Eylül 2020 19:39		 İstanbul'da kovid-19 için ilk gönüllü aşılamalar yapıldı
28 Eylül 2020 19:19
Denetimler hız kesmiyor
28 Eylül 2020 18:53		 Arabuluculukta, 3 alan genel uzmanlık alanı olarak belirlendi
28 Eylül 2020 18:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası14:14 - Çarptığı otomobil üzerine çıktı14:12 - Dolmuştaki yolcunun cep telefonunu çaldı, evinde yakalandı14:10 - 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!14:02 - Rapor alan sağlık personelinin, performans ödemesi kesilir mi?14:00 - Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
13:58 - Şanlıurfa merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 34 tutuklama13:57 - İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi13:55 - Şırnak'ta terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı13:52 - Kına gecesine katılan 28 kişiye 31 bin 536 lira sosyal mesafe cezası13:48 - Evlenmek vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı13:46 - FETÖ'nün 'Hücre evi' yapılanmasında 20 tutuklama
13:42 - Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı13:39 - İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı13:33 - Uzaktan eğitim veren Aziz öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti13:30 - Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen keşfedildi13:29 - Mor baklava görenleri hayrete düşürüyor
13:27 - Dolar 7,80'nin altına indi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arizona kertenkelesi 1
patat 2
Ander 1
okunması gereken kitaplar 2
gazoz kapağı biriktiren çocuk 2
karabağ 2
28.09.2020 euro kuru 3
Braveheart 1
gitme seviyorum 4
deneyap 2
SON İLANLAR
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 92 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Denizli Selbeltaş Geçici 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Bursa Nilbel 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam